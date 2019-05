Gazzetta - San Siro, vibrazioni e calcinacci: ma lo stadio è sicuro

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sulla condizione dello stadio San Siro. Dopo le vibrazioni durante Inter-Atalanta - scrive la rosea - si sono verificate ancora oscillazioni in occasione di Inter-Juventus del 27 aprile. Lo hanno documentato gli stessi tifosi, con filmati e fotografie consegnati: non solo le vibrazioni nel terzo anello, ma anche la caduta di calcinacci che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. San Siro sia ancora un impianto sicuro e non a rischio di crolli - precisa la Gazzetta - ma ci sono chiari problemi di utilizzo. Lo stadio è sottoposto a un monitoraggio costante ed è oggetto di studio da oltre dieci anni da parte del Politecnico di Milano. Da ambienti vicini a Milan e Inter e al Comune emergono alcuni punti fermi: le riunioni, i sopralluoghi, le verifiche, così come il monitoraggio, si succedono senza soluzione di continuità, perché la sicurezza è la priorità massima. La situazione è sotto controllo, San Siro non è a rischio e non desta preoccupazione. Permangono, in ogni caso, i fastidi d’uso del Meazza. I tifosi cominciano a porsi delle domande, anche attraverso il passaparola. La psicosi fa il resto, tanto da suggerire a un gruppetto di famiglie di uscire dall’impianto durante Inter-Juventus a causa della caduta di calcinacci.