Gazzetta: "Scudetto, arriva la Juve. Il Milan si è suicidato con Thiaw"

"Scudetto, arriva la Juve. Il Milan si è suicidato con Thiaw" scrive La Gazzetta dello Sport. La Juventus passa a San Siro con il gol di Locatelli e si porta a -2 dal primo posto. I bianconeri hanno saputo far bene le cose che sanno fare, ovvero difendersi, aspettare, combattere, ripartire.

Attenzione però: "Risultato e classifica non giustificano tutto. Il primo tempo in cui ha rinunciato a giocare e non ha mai tirato in porta non è cosa da grande". Decisiva anche l'espulsione al 40' di Thiaw, che ha spianato la strada ai bianconeri, arrivati a 6 clean sheet su 9 in campionato. "Il Milan si è suicidato con Thiaw ed è stato sfortunato sul tiro decisivo di Locatelli al 18’ della ripresa, deviato da Krunic, ma paga anche colpe sue".