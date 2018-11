Gazzetta - Sensi, Milan e Inter impazienti di conoscere il prezzo

Il Sassuolo non vorrebbe privarsi di Stefano Sensi nel corso della stagione. Dal canto suo, il giocatore ha già fatto sapere di trovarsi bene con la società neroverde. Non a caso, due mesi ha fa rinnovato il contratto fino al 2022. Milan e Inter, comunque, sono in pressing. Quanto chiederà Squinzi, si chiede stamane La Gazzetta dello Sport? Basteranno 20 milioni di euro per il cartellino? Le due milanesi sono impazienti di conoscere il prezzo, ma il Sassuolo non ha ancora preso una decisione.