Gazzetta - Sentenza UEFA: il Milan reagirà in base all'entità della sanzione e anche al piazzamento finale in campionato

Nei prossimi giorni, tra fine maggio e inizio giugno, è attesa la sentenza della Camera Gudicante dell'UEFA nei confronti del Milan per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2015-18. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi reagirà al verdetto non soltanto in base all’entità della sanzione, ma anche del piazzamento finale in campionato: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, infatti, i rossoneri potrebbero dare nuovamente battaglia all'UEFA, mentre la faccenda assumerebbe una prospettiva molto diversa in caso di Europa League.