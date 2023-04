Gazzetta: "Sfilata Milan-Napoli, le più belle d'Italia. Leao contro Kvara sognando Istanbul"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sfilata Milan-Napoli, le più belle d'Italia. Leao contro Kvara sognando Istanbul": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del derby italiano nei quarti di Champions League. A San Siro si sfideranno due squadre costruite per giocare bene e divertire e dunque lo spettacolo è assolutamente assicurato. La sfida più attesa in campo è sicuramente quella tra Rafael Leao da una parte e Khvicha Kvaratskhelia dall'altra.