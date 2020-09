Gazzetta - Shamrock Rovers, l'analisi dell'avversario del Milan ai preliminari di Europa League

Nell'edizione odierna in edicola quest'oggi, la Gazzetta dello Sport compie un'attenta analisi all'avversario del Milan in Europa League: lo Shamrock Rovers. Il club, fondato nel 1899 come il Milan, ha una connotazione fortemente 'Irish' nel senso che non ha alcun legame con dirigenti o giocatori inglesi e infatti nella propria rosa non conta atleti provenienti dall'Inghilterra. Dopo aver superato i finlandesi dell'Ilves, lo Shamrock è in testa alla classifica del campionato irlandese grazie al 3-4-3 del giovanissimo tecnico Bradley. Tra i giocatori più pericolosi si segnalano gli esterni Finn e Lafferty oltre al centravanti Greene.