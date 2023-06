Gazzetta: "Si scatena il Milan: Loftus-Cheek sì, Pulisic vicino. Ed è Scamacca il primo 9 in lista"

MilanNews.it

"Si scatena il Milan: Loftus-Cheek sì, Pulisic vicino. Ed è Scamacca il primo 9 in lista": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sono in arrivo dal Chelsea sia il centrocampista inglese che l'attaccante americano. Caccia sempre aperta per il nuovo centravanti: al momento il giocatore italiano del West Ham è in vantaggio su Alvaro Morata.