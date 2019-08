Gazzetta - Si va verso un cambio modulo?

Può una sconfitta, al debutto, far cambiare subito idea ad un allenatore? Evidentemente sì, almeno stando alle dichiarazioni di Giampaolo nel postpartita di Udinese-Milan. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, suggerisce come le frasi del tecnico abruzzese portano a pensare che si potrebbe virare molto presto sul 4-3-3, una scelta che da quanto trapela non dispiacerebbe affatto alla dirigenza rossonera.