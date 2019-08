Gazzetta - Sirene estere per Kessie e Reina: poco il tempo per sostituirli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle indiscrezioni provenienti dall'estero relative a Kessie e Reina. Sul primo si è parlato di interessamento del Monaco che, tuttavia, sembrerebbe non scaldare (il Milan vorrebbe almeno 25 milioni di euro), oltretutto il calciatore dovrebbe essere sostituito in appena dieci giorni e non sarebbe semplice. Per quanto riguarda Reina, invece, si è fatto il nome del Real Madrid come eventuale sostituto di Navas. Lo spagnolo gradirebbe la destinazione ma anche in questo caso sarebbe complicato rimpiazzarlo in pochi giorni.