Gazzetta - Sirigu: "Rispetto i valori di Donnarumma ma spero di giocare l'Europeo da titolare"

Salvatore Sirigu, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha confessato di sperare in un posto da titolare all'Europeo che si giocherà il prossimo anno: "Non sono un ipocrita e quindi rispondo di sì: è un mio obiettivo. Ancora lontano, però lavorerò per guadagnarmelo nel rispetto dei valori espressi da Donnarumma, che sono importanti. L'esperienza è importante, la mia gestione della partita, oggi, è diversa da quella di quando avevo vent'anni. Però devo dire che lui, pur essendo giovane, è già molto bravo in questo".