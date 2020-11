Gazzetta: "StraMilan! Che capolista: +5 sull'Inter, è imbattuta e vince anche senza Ibra"

"Capolista imbattuta, vince anche senza Ibra", titola stamane La Gazzetta dello Sport sul Milan. Cinque punti di vantaggio sull'Inter e sul Sassuolo, sei su Napoli, Juventus e Roma. Unica capolista imbattuta nei top cinque campionati europei. Il Milan ha sconfitto la Fiorentina e lo ha fatto con la sicurezza della squadra che non ha paura di comandare. L'assenza di Ibrahimovic non ha inciso. Stefano Pioli non si è appisolato sui gol e sul carisma dello svedese. Il Milan può sopravvivere ad un infortunio del suo leader, si nutre di un mix sano tra "giochismo" e "fuoriclassi". Ha trovato la sintesi e ieri ha mostrato mentalità e maturità. Può competere per lo scudetto.