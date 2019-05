Gazzetta - Su la testa Diavolo: rimane vivo il sogno Champions

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il successo del Milan a Firenze, titolando: "Su la testa Diavolo". La Rosea sottolinea come l'impegno del Diavolo non fosse affatto agevole: in caso di mancata vittoria al Franchi l'Atalanta avrebbe potuto permettersi di perdere a Torino e festeggiare il quarto posto battendo il Sassuolo all'ultima giornata. Il Milan, oltre ad inseguire, tornava in campo dopo la bufera Bakayoko, ben gestita da tecnico e società: il francese è tornato al suo posto ed è stato tra i migliori. La Champions non è così distante e se il Milan riuscisse a centrare la quarta posizione, Gattuso non avrebbe fatto soltanto il suo ma molto di più.