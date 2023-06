Gazzetta su Romero-Milan: "L'argentino a un passo: può arrivare a zero per il riscatto post-Lazio"

MilanNews.it

© foto di Image Photo Agency

In merito al possibile sbarco al Milan di Luka Romero, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "L'argentino a un passo: può arrivare a zero per il riscatto post-Lazio". Il giovanissimo trequartista argentino classe 2004 è in uscita a zero dal club biancoceleste e il suo futuro potrebbe colorarsi di rossonero. La Rosea riferisce che la chiusura della trattativa potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.