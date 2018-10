Gazzetta - Suning-Elliott, il derby scontro tra superpotenze

La Cina e l’America a Milano. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, domenica, per la prima volta, il derby sarà uno scontro di superpotenze. Non più Moratti contro Berlusconi, ma Suning contro Elliott. È il colosso industriale di Nanchino, che fattura 63 miliardi di euro, contro il fondo speculativo di New York, che gestisce un patrimonio di 35 miliardi di dollari. Il nuovo derby di Milano è Zhang Jindong contro Paul Singer.