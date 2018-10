Gazzetta - Svolta Milan, titolare Cutrone nel 4-4-2

L’impeto che Gattuso invoca nella partita contro la Samp ha i tratti dello slancio di Cutrone. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sporto, che si sofferma sul giovane attaccante rossonero in vista del match di oggi. È anche con il furore - osserva la rosea - che Patrick si è conquistato la prima maglia da titolare della stagione. Un debutto non banale, visto che il Milan ha bisogno di ritrovare certezze. Nella partita che potrà indirizzare il suo cammino, Gattuso sceglie di cambiare strada, lasciandone una nota (il 4-3-3) per una oggi un po’ meno battuta, il 4-4-2. I due attaccanti giocheranno in coppia, un tandem che renderà merito all’impegno di Cutrone e che dovrà aumentare la quantità di rifornimenti per Higuain.