Gazzetta - Tante richieste in Europa, ma Ibra aspetta il Milan

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Il 37enne fuoriclasse - scrive la rosea - ha tante richieste in Europa, ma per lasciare i Galaxy aspetta solo la chiamata di Leonardo. Il richiamo del calcio europeo è forte, ma quello rossonero non ha paragoni. Così finché Leo non si deciderà a digitare il numero di telefono di Ibra per chiedergli formalmente la disponibilità, nulla potrà accadere sulla costa del Pacifico. Dal canto suo, lo svedese non preme per altre soluzioni.