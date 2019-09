Gazzetta - Tecnica e velocità, Theo Hernandez pronto a diventare titolare

Uno dei giocatori su cui Giampaolo intende puntare è certamente Theo Hernandez. La volontà - osserva La Gazzetta dello Sport - è stata evidente fin dall’inizio: non a caso, il Milan ha investito 20 milioni per strapparlo al Real. Rispetto a Rodríguez garantisce tecnica e qualità maggiori: basterebbero per farne il terzino sinistro del nuovo Milan. Rodríguez non ha la predisposizione all’attacco di Theo.