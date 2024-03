Gazzetta - Theo-Bayern Monaco, in Germania si parla di un affare da 60-70 milioni. Ma il Milan ne vuole almeno 100

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino Theo Hernandez per sostituire Alphonso Davies che si è promesso al Real Madrid. In Germania si parla di un affare da 60-70 milion di euro, ma difficilmente il Milan darà il suo ok a certe cifre. Come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, se si pensa che Cucurella nell’estate del 2022 è stato pagato 70 milioni dal Chelsea, è ragionevole ipotizzare che il Diavolo, per lasciar partire Hernandez, non voglia scendere sotto ai 100 milioni.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con il Milan:

PRESENZE IN SERIE A: 24

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 2

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 34

MINUTI IN CAMPO: 3050'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 10