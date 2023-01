Gazzetta: "Theo e Leao senza sprint: lavoro e colloqui per accelerare"

MilanNews.it

"Theo e Leao senza sprint: lavoro e colloqui per accelerare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la fascia sinistra rossonera, da sempre uno dei punti di forza del Milan di Pioli, sta faticando in questo inizio di 2023. Il terzino francese e l'attaccante portoghese, reduci dal Mondiale, non sono al top della forma, ma il tecnico rossonero non ha nessuna intenzione di rinunciare a loro e continuerà a metterli in campo perchè il Diavolo ha bisogno dei suoi due giocatori più forti per uscire dal momento difficile.