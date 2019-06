Gazzetta - Theo Hernandez, accordo Milan-Real sulla formula: niente prestito, arriverà a titolo definitivo

Theo Hernandez è sempre più vicino al Milan: come riporta La Gazzetta dello Sport, nell'incontro della scorsa settimana a Madrid tra Maldini, Boban e i vertici del Real, i due club hanno infatti raggiungo l'accordo sulla formula del trasferimento in rossonero del francese, il quale non sbarcherà a Milanello in prestito, ma verrà acquistato a titolo definitivo per 20 milioni di euro dal clun di via Aldo Rossi.