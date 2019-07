Gazzetta - Theo Hernandez, inizio di campionato a rischio

Brutta tegola per il Milan, che perde Theo Hernandez, fin qui il migliore dell’estate rossonera. Dopo essere rientrato anticipatamente in Italia, il francese ha svolto altri esami specifici alla caviglia destra e non sono buone notizie: il referto parla di “lesione capsulo-legamentosa” per la quale verrà effettuata un’ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Theo l’inizio del campionato è a serio rischio.