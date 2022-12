Gazzetta titola così sul Milan: "Riecco Calabria. Pioli ritrova la sua difesa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la prima pagina dedicata doverosamente a Pelé, nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport analizza la situazione squadra per squadra e, in riferimento al Milan, titola così: "Pioli ritrova la sua difesa. Riecco Calabria: tre mesi dopo con il capitano è il Milan tipo". Oggi, infatti, nell'amichevole contro il PSV in Olanda, Calabria ritroverà minuti dopo il ko del 1 ottobre e, con lui in campo e in attesa di Theo, tornerà la retroguardia Scudetto composta anche da Kalulu e da Tomori.