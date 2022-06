Gazzetta titola: "Diaz confermato, ma deve ritagliarsi un nuovo spazio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle pagine dedicate al Milan, la Gazzetta dello Sport di questa mattina titola così: "Diaz confermato, ma deve ritagliarsi un nuovo spazio". Il numero 10 del Milan Brahim Diaz va verso la permanenza in rossonero anche per il secondo anno di prestito previsto dall'accordo raggiunto l'estate scorsa tra Milan e Real Madrid: recentemente i due club avrebbero avuto un contatto in cui è tutto questo è stato confermato. Difficile che il Milan non investirà sulla trequarti ugualmente quest'estate: lo spagnolo dunque avrà una maggiore concorrenza che potrebbe anche stimolarlo e farlo crescere.