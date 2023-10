Gazzetta: "Tonali collaborerà ma la FIGC vuole dare un segnale forte"

"Tonali collaborerà ma la FIGC vuole dare un segnale forte" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Sandro Tonali ha deciso di collaborare e ha deciso di dire tutto alle due procure - quella della Repubblica di Torino sul fronte penale e quella federale sul fronte sportivo. Bisognerà poi fare i conti con la Federcalcio che vuole dare un segnale forte: "Fagioli, il primo giocatore a emergere dalle carte torinesi, è un caso particolare, per gli altri gli sconti potrebbero essere meno generosi" con l'obiettivo di far capire a tutti che questa pratica non può far parte del calcio di oggi.