Sboccia il nuovo contratto per Sandro Tonali, al termine di una lunghissima trattativa per il riacquisto del cartellino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo la fumata bianca arrivata ieri. Il Milan ha finalmente raggiunto l'accordo con il Brescia per il giocatore, che giovedì sarà a Milanello in occasione del raduno rossonero.