"Tonali, ora o mai più". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al centrocampista rossonero in vista del derby di domani e dei prossimi impegni che attendono il Milan. "Al centro del Diavolo per fermare l’Inter e diventare grande - scrive la rosea -. Con Bennacer di nuovo out per infortunio, tocca al talento 20enne dirigere in regia: da “promesso” a rivale contro i nerazzurri".