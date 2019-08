Gazzetta - Toni: "Al Milan servono un paio di campioni, ad oggi non credo possa arrivare quarto"

Luca Toni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è parso scettico in merito alle possibilità del Milan di arrivare alla Champions con l'attuale rosa: "Se vuole tornare a competere, il Milan deve comprare uno o due campioni, i giovani promettenti non bastano e poi non danno garanzie di rendimento. Leao sarà anche bravo, ma per accendere entusiasmo serve altro anche perché l’Inter sta comprando grandi giocatori. Oggi non credo che il Milan possa arrivare quarto".