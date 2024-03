Gazzetta: "Tutto in 7 giorni. Le mosse di Pioli per tenere il Milan"

vedi letture

"Tutto in 7 giorni. Le mosse di Pioli per tenere il Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri il Diavolo ha scoperto la sua avversaria ai quarti di Europa League, vale a dire la Roma. Non è un mistero che la competizione europea è l'obiettivo primario dei rossoneri e alzare la coppa potrebbe anche essere decisivo per il futuro in panchina di Stefano Pioli.

Il 18 aprile si gioca la sfida di ritorno contro i giallorossi e uscire dall'Europa abbatterebbe il morale appena prima della terribile settimana con derby e trasferta in casa della Juventus. Saranno giorni caldissimi da cui dipenderà moltissimo il futuro del tecnico rossonero che si affiderà sicuramente ai suoi uomini più affidabili, come Pulisic, Loftus-Cheek e Leao in attacco alle spalle di Giroud.