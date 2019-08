Gazzetta - Udinese-Milan, le pagelle: Donnarumma evita l'umiliazione, Piatek e la traversata nel deserto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha stilato le pagelle dei rossoneri dopo la brutta sconfitta alla Dacia Arena. Donnarumma, il migliore dei suoi, ha ricevuto 6.5: "evita al Milan l'umiliazione del 2-0, sul gol può fare poco". Il peggiore è stato invece Piatek (4): "la traversata nel deserto continua". 4 anche per Giampaolo: "inacettabile la mollezza di fondo". Calhanoglu, inedito in regia, si è beccato un 4.5, mentre Calabria, Rodriguez, Borini, Suso, Castillejo e Kessie non sono andati oltre al 5. Paquetà e Romagnoli si devono accontentare del 5.5, mentre l'unica sufficienza, oltre a quella di Gigio, è per Musacchio (6).