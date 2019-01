Gazzetta - Ultimi dettagli per Piatek: rate e Bertolacci da definire

Dopo il vertice decisivo di venerdì, Milan e Genoa si rivedranno nuovamente martedì per definire gli ultimissimi dettagli. I due club sono d’accordo sulla valutazione di 40 milioni. I rossoblù - come riporta La Gazzetta dello Spor - li vorrebbero in un’unica soluzione, il Milan chiede invece un pagamento dilazionato in tre anni per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. La soluzione sarà a metà strada oppure finirà per favorire i rossoneri. Nella trattativa, inoltre, può essere inserito Bertolacci, tentato da un nuovo rilancio a Genova. La scelta va comunque ben ponderata, visto che tra 6 mesi il giocatore sarà libero di scegliere la destinazione migliore. Per decidere oggi va incentivato.