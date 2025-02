Gazzetta: "Una corsa a ostacoli. Champions lontana: Conceiçao scivola a -8 della Juve, servono 10 vittorie"

"Una corsa a ostacoli. Champions lontana: Conceiçao scivola a -8 della Juve, servono 10 vittorie": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri, per sperare di arrivare tra le prime quattro della classifica in Serie A, devono superare i 70 punti, dunque serviranno 9-10 vittorie nelle 13 partite che mancano da giocare. Non sarà un'impresa facile anche perchè finora il Diavolo ha conquistato i tre punti solo in 11 delle 25 giornate disputate.

Nonostante tutto, Sergio Conceiçao crede ancora nel quarto posto e non intende assolutamente mollare: "Ve lo voglio dire col cuore, non è finita la stagione. Noi stiamo qua forti e tutti insieme vogliamo lavorare fino a fine stagione per avere gli obiettivi che vogliamo, che è il quarto posto. E su questo ve lo garantisco, sono qui a lavorare giorno e notte se ho bisogno starò a Milanello quanto serve, non me ne frega niente perché saremo là, competitivi fino alla fine per arrivare al quarto posto”.