Gazzetta - Veloci e imprevedibili, ecco le punte di Giampaolo

Mobilità, imprevedibilità, tecnica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, queste sono le doti che un attaccante deve avere per entrare nelle grazie di Giampaolo. Nelle squadre del nuovo tecnico rossonero, punte e trequartista devono sforzarsi di sorprendere l’avversario, senza lasciagli punti di riferimento. Nelle scelte dell’allenatore abruzzese - scrive la rosea - inciderà la predisposizione ai movimenti alternativi all’attacco della profondità di André Silva e Cutrone, che si giocheranno le proprie chance per affiancare Piatek. Allo stesso modo, Giampaolo chiederà versatilità a chi avrà il compito di inventare alle loro spalle.