Gazzetta - Veretout, battute e insulti a Moena: un ritiro a tempo determinato

Jordan Veretout si è presentato a Moena per il ritiro della Fiorentina, ma non è stato accolto benissimo dai tifosi viola, che gli hanno dedicato qualche battutaccia e un paio di insulti. Per il francese, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si tratta di un ritiro a tempo determinato. Il centrocampista, infatti, non vede l’ora di cambiare aria e lottare per traguardi prestigiosi con un club di prima fascia.