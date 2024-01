Gazzetta - Verso Empoli-Milan: dovrebbe essere Adli a sostituire Bennacer in mezzo al campo. Musah in panchina

In vista della gara in casa dell'Empoli di domenica alle 12.30, Stefano Pioli deve decidere chi sostituirà in mezzo al campo Ismael Bennacer, che sarà assente in quanto impegnato con la sua Algeria in Coppa d'Africa: la scelta del tecnico rossonero, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, dovrebbe ricadere su Yacine Adli.

A centrocampo, tornerà a disposizione di Pioli anche Yunus Musah che ha risolto il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e che è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello. Dopo un mese out, l'americano dovrebbe partire inizialmente dalla panchina ed entrare poi in campo nella ripresa.