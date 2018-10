Gazzetta - Verso il derby: Milan, parte la battaglia dei terzini

In quattro per due posti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in casa Milan è già scattata la battaglia die terzini in vista del derby. Il testa a testa più incerto - osserva la rosea - riguarda il lato destro: Abate è in gran forma e contende il posto da titolare a Calabria. Sul versante opposto, invece, Ricardo Rodríguez, che ieri si è allenato in gruppo, è più che favorito su Laxalt.