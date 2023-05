MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del derby di domani sera, valido per la semifinale di ritorno di Champions League, nel Milan di Stefano Pioli ci sarà una novità importante in difesa rispetto alla sfida di andata: come riferisce La Gazzetta dello Sport, al fianco di Fikayo Tomori non ci sarà Simon Kjaer, ma Malick Thiaw.