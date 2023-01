Gazzetta - Verso la Coppa Italia: Pioli spera di recuperare Origi e Messias per il Torino. Da valutare anche Kjaer

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mercoledì sera il Milan tornerà in campo negli ottavi di Coppa Italia e affronterà il Torino a San Siro. Per questo match, Stefano Pioli spera di recuperare qualche infortunato: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i più vicini al recupero sono Divock Origi e Junior Messias che potrebbero dare utili alternative in avanti al tecnico rossonero. Da capire se anche Simon Kjaer potrà aggiungersi alla lista dei disponibili.