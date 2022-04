Gazzetta - Verso Milan-Fiorentina: probabile staffetta Giroud-Ibra come a Roma

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Domenica pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina e per questo match Stefano Pioli deve ancora decidere chi sarà il centravanti titolare tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese è favorito per partire dal primo minuto, ma lo svedese è in crescita di condizione. Probabile che ci sia una staffetta tra i due come già successo qualche giorno a Roma contro la Lazio.