Gazzetta - Verso Milan-Sassuolo: Theo centrale con Kjaer. Jovic dovrebbe recuperare per la panchina

vedi letture

Yunus Musah e Luka Jovic si sono allenati anche ieri a parte a Milanello, ma se da una parte il centrocampista americano sarà sicuramente out contro il Sassuolo, Stefano Pioli spera di recuperare l'attaccante serbo almeno per la panchina. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in mezzo al campo ci saranno Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek.

Continua l'emergenza in difesa dove si rivedrà Theo Hernandez da centrale: il francese farà coppia con Simon Kjaer, mentre Jan-Carlo Simic inizierà il match dalla panchina. A completare la retroguardia davanti a Mike Maignan ci saranno capitano Calabria a destra e Alessandro Florenzi a sinistra.