Gazzetta - Verso Parma-Milan: Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu si giocano due maglie

In vista del match di domenica pomeriggio sul campo del Parma, Stefano Pioli ha dei dubbi di formazione a centrocampo e in attacco: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, ci sono tre giocatori che si giocano due maglie da titolari, cioè Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu. Le prove farebbero propendere per il brasiliano fuori, con Jack mezzala sinistra e il turco nel tridente.