Gazzetta - Verso Torino-Milan: Okafor e Jovic dal 1' con Pulisic

Stasera contro il Torino, Stefano Pioli, che ieri in conferenza stampa ha annunciato che darà spazio a tutti in queste ultime partite della stagione, farà partire dalla panchina sia Rafael Leao che Olivier Giroud: in attacco, insieme all'inamovibile Christian Pulisic, ci saranno infatti Noah Okafor a sinistra e Luka Jovic come prima punta. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it