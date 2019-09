Gazzetta - Verso Toro-Milan: Bennacer in regia, Suso trequartista

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan, contro il Torino, scenderà in campo col 4-3-1-2, con Suso trequartista alle spalle di Piatek e Leao. In mezzo al campo, Bennacer prenderà il posto di Biglia, con Kessié e Calhanoglu a completare il reparto. In difesa, conferma per Ricardo Rodríguez, mentre Calabria agirà sul binario di destra. Al centro Romagnoli e Musacchio. In porta, ovviamente, Donnarumma.