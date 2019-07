Gazzetta - Vignato, il Bayern fa sul serio. In Italia Milan e Sampdoria

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Emanuel Vignato e quelle che saranno le sue scelte. Il trequartista brasiliano classe 2000, attualmente in vacanza ad Ibiza, piace a tante strade, tra cui il Bayern Monaco: i tedeschi hanno messo sul piatto 9 milioni, ma il fratello Samuele (che piace anch'egli ai bavaresi) non ha ancora compiuto sedici anni e non potrebbe trasferirsi in una squadra estera. In questo caso si potrebbe attendere un anno o trasferire l'intera famiglia a Monaco. Il Milan ha bussato alla porta del Chievo e nelle ultime ore si è fatta sotto anche la Sampdoria con decisione.