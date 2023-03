Gazzetta: "Vranckx ha una chance per l'estate. Il club valuta seriamente il riscatto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Vranckx ha una chance per l'estate. Il club valuta seriamente il riscato". Nonostante stia giocando pochissimo nell'ultimo periodo, in via Aldo Rossi sta pensando di acquistarlo in estate a titolo definitivo dal Wolfsburg (ai 12 milioni di euro stabiliti in estate o con un nuovo prezzo da trattare con i tedeschi). Questo perchè, come spiega la Rosea questa mattina, in allenamento è salito di livello, è intenso, si fa sentire ed è migliorato molto rispetto a inizio stagione.