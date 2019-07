Gazzetta - Zaccheroni: "Suso tra le linee? Se Giampaolo ci riesce fa un capolavoro"

Alberto Zaccheroni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul 4-3-1-2 che Giampaolo vorrebbe instaurare al Milan: "I sistemi van tutti bene, se hai gli interpreti giusti. Non sempre le caselle vengono coperte come uno vorrebbe. O perlomeno a me non è mai capitato e ho sempre cercato di essere elastico. In questo modulo il trequartista è fondamentale. Paquetà sarebbe bello vederlo nei tre di centrocampo, ma oggi come oggi mi sembra il più adatto a giocare tra le linee. Suso? Mi piace molto, ma per me dà il meglio sulla fascia, quando parte largo e si accentra. Se Marco riesce a farlo giocare tra le linee fa un capolavoro. Bennacer lo conosco poco, ma mi dicono che il meglio lo dà come centrocampista puro. Con loro e Kessie però mi sembra ci sia qualità in mezzo".