Gazzetta: "Zirkzee o Sesko, garanzia di gol. Lacroix in difesa per alzare il muro"

"Zirkzee o Sesko, garanzia di gol. Lacroix in difesa per alzare il muro": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al prossimo mercato estivo del Milan che farà un grande investimento in attacco. Al momento il preferito è l'attaccante del Bologna in quanto conosce già la Serie A, ma i rossoneri continuano comunque a tenere d'occhio anche il centravanti del Lipsia.

I rossoneri faranno poi un colpo anche in difesa. In prima fila ci sono Maxence Lacroix del Wolfsburg e Lilian Brassier del Brest, ma attenzione anche all'opzione a costo zero Tosin Adarabioyo, il quale è in scadenza di contratto a giugno con il Fulham. Il Milan proverà poi a prendere anche un centrocampista centrale più fisico rispetto a quelli che ci sono ora in rosa e un terzino sinistro che possa alternarsi con Theo Hernandez.