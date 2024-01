Gazzetta - Zirkzee tra Bologna e Bayern Monaco: ecco la complicata situazione contrattuale dell'olandese che piace tanto al Milan

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega la situazione contrattuale di Joshua Zirkzee che è piuttosto intricata: l'olandese, che piace moltissimo al Milan in vista dell'estate, è stato infatti ceduto due anni fa dal Bayern Monaco al Bologna per 8,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita piuttosto alta (intorno al 50%). I tedeschi hanno inserito poi nell'accordo anche la possibilità di esercitare una clausola e acquistare Joshua per 40 milioni.

Come detto il Milan ci proverà per Zirkzee, ma attenzione alla concorrenza della squadre inglesi che sappiamo bene che non hanno problemi a mettere sul piatto così tanti milioni. Da capire cosa farà il Bayern che potrebbe anche decidere di riacquistarlo per 40 milioni e cederlo poi in Premier League a cifre più alte.