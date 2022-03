Gazzetta: "Zlatan accelera. Il Milan lo chiama: Ibra è importante anche in panchina"

MilanNews.it

"Zlatan accelera. Il Milan lo chiama: Ibra è importante anche in panchina": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese ci proverà fino all'ultimo per essere tra i convocati di Pioli per il big-match contro il Napoli. Per la squadra rossonera, potrebbe essere importante avere il suo leader e il suo totem almeno in panchina.