C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che pone l’accento sull’allenatore milanista, sempre più in bilico dopo le recenti sconfitte in campionato. "Giampaolo all’ultima spiaggia", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’importanza della sfida col Genoa per il tecnico rossonero.