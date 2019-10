Genoa-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Giampa respira"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla vittoria dei rossoneri in trasferta al Ferraris. "Giampa respira", titola la rosea, che poi aggiunge: "Succede di tutto a Marassi: Schone porta avanti il Genoa, Hernandez e Kessié firmano il 2-1. Il Milan rimonta con l’ingresso di Paquetà-Leao. E Reina lo salva. Incredibile il portiere: papera sull’1-0, poi rigore parato al 93esimo". La Gazzetta, sempre in prima pagina, riporta anche alcune dichiarazioni di Giampaolo: "Eravamo sott’acqua, ho chiesto la partita della vita".